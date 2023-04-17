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^200 مثال: غزة العزة

الاحتلال يُعيّن قائدًا جديدًا للواء الشمالي في فرقة غزة

الرسالة نت - وكالات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، عن قرار تعيين العقيد حاييم كوهين في منصب قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة، خلفًا للعقيد عامي بيتون.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن "بيتون" الذي شغل منصب قائد اللواء الشمالي بفرقة غزة خلال العامين الماضيين، سيتولى منصب قائد لواء المظليين قريبًا.

وادعى "كوهين" أن الهدف من تعيينه، توفير الأمن لسكان غلاف غزة، ما سيسمح لهم بالإزدهار.

وتمتد صلاحية منطقة اللواء الشمالي في فرقة غزة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من ساحل عسقلان شمالاً إلى مستوطنة بئيري جنوبًا.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/281577

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