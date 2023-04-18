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سعر الدولار في سوريا اليوم

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 18 أبريل2023،،سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية،، أسعار العملات في سوريا اليوم

  سعر الدولار في سوريا اليوم،، سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 18 أبريل2023،،سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية
  سعر الدولار في سوريا اليوم،، سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 18 أبريل2023،،سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

الرسالة نت

  سعر الدولار في سوريا اليوم،، سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 18 أبريل2023،،سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

شهدت أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 18 ابريل 2023، انخفاضا ملحوظا في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، حيث وصلت في دمشق إلى 7525 ليرة للشراء، مقابل 7575 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

 

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سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في دمشق

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في دمشق اليوم، 8227 ليرة للشراء، و 8287 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية في دمشق

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية في دمشق 386 ليرة عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 391 ليرة سورية.

 

 

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Posted by ‎الرسالة‎ on Monday, April 17, 2023

 

الليرة السورية في السوق السوداء

واصلت الليرة السورية السقوط أمام الدولار الأمريكي لدى السوق الأسود، حيث تعاني الليرة السورية من التراجع عند أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع في العام 2011، إذ فقدت جل قيمتها بالسوق السوداء.

 

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