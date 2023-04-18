سعر الذهب اليوم في سوريا،، سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 18 ابريل 2023، استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات الفورية الصباحية، مقارنة بأسعار يوم أمس.

أسعار الذهب في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 162.272 ليرة، ما يعادل 64.59دولار.

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سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 148.751 ليرة، ما يعادل 59.20 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 بالدولار: 141.991 ليرة، ما يعادل 56.51 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18: 121.706 ليرة، ما يعادل 48.44 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 94.659 ليرة، ما يعادل 37.67 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 81.136 ليرة، ما يعادل 32.29 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا: 5.046.661 ليرة، ما يعادل 2.009دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.135.932 ليرة، ما يعادل 452.11دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا: 162.272.046ليرة، ما يعادل 64.585 دولار.