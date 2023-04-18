رسالة تهديد تصل لوزير المالية (الإسرائيلي) سموتريتش تحتوي على رموز للنازية

قالت صحيفة معاريف العبرية إن وزير المالية (الإسرائيلي) بتسلئيل سموتريتش تلقى اليوم الثلاثاء رسالة تهددي مرفقة بصلبان معقوفة ورموز نازية، وذلك بالتزامن مع ذكرى المحرقة.

وأكدت الصحيفة العبرية أنه جرى فتح تحقيق في الحادثة.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن سموتريتش قال مؤخرًا حول خفض التنصيف الائتماني لـ (إسرائيل) بسبب التعديلات القضائية إن، "هناك قدر كبير من المسؤولية على الأطراف المتظاهرين"، ورفض الانتقادات الموجهة إليه وزعم: "لا توجد أزمة اقتصادية في إسرائيل".

ويُشار إلى أن صفارات الإنذار دوت لمدة دقيقتين في جميع أنحاء البلاد لإحياء ذكرى المحرقة.