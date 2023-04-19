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القناة 12 العبرية تكشف عن محاولة القسام أسر جنود (إسرائيليين) في حرب 2014

الرسالة نت- متابعة خاصة

كشفت القناة 12 العبرية، تفاصيل جديدة حول محاولات كتائب القسام أسر جنود صهاينة خلال حرب 2014.

وأفادت القناة العبرية الليلة، أن 12 مقاتلا من كتائب القسام يرتدون زيا عسكريا مشابها لزي الجيش (الإسرائيلي)، تمكنوا من اجتياز الحدود في اليوم العاشر من حرب 2014 في تمام 5:30 صباحًا إلى منطقة بين نيرعم ومستوطنة سديروت على مقربة 700 متر من المستوطنة.

وتابعت أنهم استهدفوا جيبا عسكريا بقذيفة آر بي جي في تمام الساعة الساعة 6:36 وحاولوا اختطاف جنود - وقتل خلال العملية 4 ضباط من الجيش وسرعان ما تم تفعيل ما يسمى بإجراء حنيبعل.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/281635

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حماس القسام

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