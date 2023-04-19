الطقس: أجواء شديدة الحرارة ومغبرة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم وحارا إلى شديد الحرارة، ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا دافئا لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف ربيعيا لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافيا، ربيعيا، لطيفا نهارا، وباردا ليلا، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، السبت المقبل، غائما جزئيا إلى صاف ربيعيًا ومعتدلا نهارا، وباردا ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.