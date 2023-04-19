لجنة المتابعة بغزة: اعتماد إجازة الفطر بدءًا من غد الخميس

أقرّت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، عتماد إجازة عيد الفطر السعيد، وذلك اعتباراً من صباح يوم الخميس 20/04 وحتى مساء يوم الاثنين 24/04.

وأكدّت اللجنة في اجتماعها الـأسبوعي، اليوم الـأربعاء، بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من فجر يوم السبت الموافق 29/04/2023م.

وهنأت اللجنة شعبنا الفلسطيني وأمتينا العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعية المولى أن يتقبل الطاعات ويعيده على شعبنا وأمتنا بالخير واليمن والبركة، وأن ينعم علينا بالتخلص من دنس الاحتلال، وتحرير المسرى والأسرى.

وحيت اللجنة أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وباركت جهود إحياء هذه اليوم والفعاليات التي جرى تنظيمها في مختلف محافظات قطاع غزة.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، وأقرت محضر إجتماع لجنة الشؤون الإدارية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة، تمديد صرف مبلغ مليون شيقل شهرياً لدعم فاتورة رواتب الهيئات المحلية حتى 30/06/2023م.

كما اعتمدت توفير الاحتياجات الطارئة للفصل الدراسي الثاني في مراكز التدريب المهني بوزارة العمل.

إلى جانب إقرار تحديث الوصف الوظيفي للمسميات الوظيفية المعتمدة في الدوائر الحكومية، واعتماد تكليف مجموعة من الموظفين بوظائف إشرافية.

وجرى إقرار سياسة التعامل مع ملف الشواغر الوظيفية الطارئة في الدوائر الحكومية للعام 2023م، واعتماد إجراءات وزارة التنمية الاجتماعية للتعامل مع الأطفال المتسولين.

كم تم الإطلاع على تقرير السلع الأساسية من المخزون السلعي.