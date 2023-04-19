أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأربعاء، وصول منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع في صفحته على "تويتر": "اليوم، أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أمانا لأن أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وصلت إلى أوكرانيا".

وأضاف أن أوكرانيا تنتظر نظام دفاع جوي منذ أغسطس 2021.

وذكرت صحيفة "شبيغل" الألمانية أن عملية نقل منظومات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا تمت قبل أيام قليلة.

وأعلن مجلس الوزراء الألماني، أمس الثلاثاء، عن وصول منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" التي وعدت بها الحكومة الألمانية، بصواريخها الخاصة إلى أوكرانيا.

وفي نهاية الشهر الماضي قال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، إن 65 جنديا أوكرانيا استكملوا تدريبهم هذا الأسبوع في الولايات المتحدة على أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" وعادوا إلى أوروبا.

ويوم 30 آذار/ مارس الماضي، أعلن المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، أن 65 جنديا أوكرانيا استكملوا تدريبهم في الولايات المتحدة على أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" وعادوا إلى أوروبا.

وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق، وصول قوات أوكرانية إلى قاعدة فورت سيل في ولاية أوكلاهوما، لبدء التدريب على نظام الصواريخ باتريوت، وتجري الولايات المتحدة في قاعدة "فورت سيل" التدريبات على صواريخ باتريوت لجيشها ودول أخرى.

وفي 7 مارس، أعلنت وزارة الدفاع البولندية، وصول أولى دفعات أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" الأميركية إلى أوكرانيا.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.