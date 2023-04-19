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الاحتلال يفرج عن الطالب في جامعة بيرزيت وسام تركي بعد عام من الاعتقال

الرسالة نت - الضفة المحتلة

أفرجت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن الطالب في جامعة بيرزيت الأسير وسام تركي.

وجاء الإفراج عن الطالب تركي بعد أن أمضى 12 شهرًا داخل سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت تركي في السابع عشر من مايو العام الماضي، عشية انتخابات مجلس طلبة بيرزيت التي فازت فيها الكتلة الإسلامية، ضمن اعتقالات استهدفت نشطاء وكوادر الكتلة الإسلامية.

وحققت الكتلة الإسلامية فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت الأخيرة، رغم الاعتقالات والملاحقة.

وحصدت كتلة الوفاء الإسلامية ممثلة الكتلة الإسلامية 5068 صوتًا، مقابل 3379 صوتًا لصالح الشبيبة.

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