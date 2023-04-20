أعداد غير مسبوقة.. 4 ملايين مصلٍ أموا المسجد الأقصى في رمضان

أَمّ المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس أكثر من 4 ملايين مصل في شهر رمضان الفضيل، وفق ما جاء في بيان لدائرة الأوقاف في القدس.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف بالقدس عزام الخطيب اليوم الخميس، إن أكثر من 4 ملايين مصل أموا المسجد الأقصى على مدار أيام شهر رمضان، تخللها 4 صلوات جمعة وليلة السابع والعشرين (ليلة القدر).

وأكد "الخطيب"، أن هذا الرقم غير مسبوق مقارنة مع السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنّ الأوقاف تمكنت من إدارة "الأمور بشكل جيد جدا".

وأشار إلى أنه "تمت إدارة الأمور على أكمل وجه من حيث الصلوات والبرامج الدينية والنظافة والخدمات والصحة والإفطارات".

ومنعت سلطات الاحتلال خلال شهر رمضان، الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية ما بين 12-55 عاما من الوصول إلى المسجد الأقصى، فيما لم تمسح إلا لعدة مئات من سكان قطاع غزة بالوصول إلى المسجد.

واقتحمت شرطة الاحتلال المسجد الأقصى مرتين على الأقل خلال الثلث الثاني من رمضان بالتزامن مع عيد "الفصح" العبري، واعتدت على المصلين بالضرب واعتقلت أكثر من 450 منهم خلال أقل من ساعتين.

واقتحم ما يزيد عن 3 آلاف مستوطن متطرف المسجد الأقصى، خلال أيام عيد "الفصح" العبري.