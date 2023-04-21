أجهزة السلطة تسرق فرحة العيد من أكثر من 33 عائلة فلسطينية عبر اختطاف أبنائها

تواصل أجهزة أمن السلطة سرقة فرحة العيد من أكثر من 33 عائلة فلسطينية في عيد الفطر السعيد، مع استمرار اختطاف أبناءها وتعرض معظمهم لأبشع أنواع التعذيب.

وواصلت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية طيلة شهر رمضان، والتي تطال النشطاء والأسرى المحررين والطلبة الجامعيين على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية.

ورغم المطالبات العديدة التي وجهت لأجهزة السلطة وقيادته في رام الله لوقف عمليات الاعتقال السياسي، إلا أنها واصلت اعتقالاتها في أيام شهر رمضان الفضيل في ظل ما يتعرض له أبناء شعبنا ومقدساته من انتهاكات الاحتلال الخطيرة.

وفي الأيام الماضية، تجددت المطالبات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل عيد الفطر، وكل تلك المطالب لم تجد أي صدى لدى قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية.

وأطلق أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية دعوات للإفراج عن أبنائهم قبل العيد، إلى جانب ضرورة وقف هذه السياسية الظالمة التي تنتهجها أجهزة السلطة.

في المقابل، تواصل أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر والمختطف السابق فاروق الخطيب من رام الله، لليوم الـ6 على التوالي، إضافة إلى اعتقال الشاب محمد منير من الخليل لليوم الثامن على التوالي.

وتواصل مخابرات السلطة في الخليل اعتقال الأسير المحرر محمد إسماعيل أبو فنار لليوم الـ10 على التوالي.

ويعتقل وقائي السلطة الشاب حسين عبد المجيد البرغوثي من رام الله لليوم الـ10 على التوالي، فيما تعتقل مخابرات السلطة الشاب إياد أبو شمسية من الخليل لليوم الـ10 على التوالي.

كما يواصل وقائي السلطة في نابلس اختطاف الشاب صلاح الدين حافظ حمامي، لليوم الـ11 على التوالي، إلى جانب اختطاف مخابرات السلطة الشاب صهيب الشرباتي من الخليل منذ 11 أيام.

وتستمر أجهزة السلطة في نابلس لليوم الـ12 على التوالي اعتقال كلاً من الشاب براء سائد صوالحة، والشاب إيهاب محمد صوالحة، والشاب أحمد صادق شولي، والشاب لافي خير صوالحة، والعسـكري صباح صوالحة.

ومنذ 16 يوم، تعتقل مخابرات السلطة بالخليل الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين عزالدين عصافرة.

وتعتقل استخبارات السلطة الضابط في الأمن الوطنـي عماد عودة لليوم الـ196 على التوالي، بتهمة لإطلاق النار على مسـتوطن اعتدى عليه.

وتختطف أجهزة السلطة في رام الله اعتقال الحاج منذر رحيب لليوم الـ23 على التوالي، فيما تواصل ملاحقة المعتقل السياسي أحمد نوح هريج منذ 23 يوما أيضا.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله اختطاف المطـارد لدى الاحتلال مصعب اشتية لليوم الـ214 على التوالي.