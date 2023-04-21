وجبة إفطار صحية في أول أيام عيد الفطر

يعد تناول أول وجبة فطور بعد انتهاء شهر رمضان، مناسبة جميلة تشعرك بالحماس، فأحرص على بدء يومك بطريقة صحيحة من خلال تناول وجبات طعام صحية.

واقترح مجلس الصحة الخليجي قائمة ببعض الأطباق لفطور صحي، وغني بالمغذيات.

وإليك بعض الأطباق المقترحة لصباح عيد الفطر:

البيض: غني بالبروتين، ويُعزز الشعور بالشبع، ويساعدك على تناول سعرات حرارية أقل.

الشوفان: غني بالألياف التي تخفّض نسبة الكوليسترول، وتزيد من الشعور بالامتلاء. ويمكنك إعداده بالحليب لتعزيز البروتين

القهوة: طريقة رائعة لبدء يومك، فالكافيين قد يُحسّن المزاج، والأداء العقلي، كما أن هذا المشروب غني بمضادات الأكسدة

الفاكهة: مصدر للفيتامينات، والبوتاسيوم، وتُشعرك بالامتلاء بسبب احتوائها على نسبة عالية من الماء والألياف

المكسرات: إضافة رائعة إلى وجبة الفطور، فهي مليئة بالعناصر الغذائية، وقد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

جبن قريش: وجبة فطور رائعة، وتحتوي على نسبة عالية من البروتين، وتُعزز الشعور بالامتلاء، وتزيد من معدّل الأيض