بريطانيا تتأهب لإجلاء مواطنيها من السودان

تتأهب المملكة المتحدة لإجلاء موظفي سفارتها لدى الخرطوم وجميع مواطنيها من السودان، وفق إعلام بريطاني.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة، أن الحكومة وضعت عددا من الطائرات العسكرية في "حالة تأهب" استعدادا لإجلاء موظفي السفارة والمواطنين البريطانيين من السودان.

وأوضحت الشبكة أن وزارة الخارجية البريطانية لم تتلق حاليا أي طلب بتنفيذ "مهمة إنقاذ" في السودان، مشيرة أن المجلس الثقافي البريطاني قام سابقا بإجلاء موظفيه هناك.

ومن المقرر أن يرأس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اجتماعا وزاريا مساء اليوم بشأن السودان، وفق الشبكة.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.

و"الدعم السريع" تشكلت في 2013 لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات