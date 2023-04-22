استطلاع يظهر تقدم أحزاب المعارضة (الإسرائيلية) على (الليكود)

أظهر استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، تراجع شعبية الأحزاب اليمينية الحاكمة في "إسرائيل"، وتقدم الأحزاب المعارضة، مشيرًا إلى أن أحزاب المعارضة الإسرائيلية قد تحقق أغلبية فيما لو أجريت انتخابات للكنيست في الوقت الراهن.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته "معاريف" فإن أحزاب المعارضة الإسرائيلية ستحصل على أغلبية، فيما لو أجريت انتخابات للكنيست مكونة من 68 مقعدًا.

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب "المعسكر الوطني"، يتفوق على حزب "الليكود" الذي يتزعمه "بنيامين نتنياهو" فيما لو أجريت انتخابات.

ووفقًا للاستطلاع، سينجح حزب "ميرتس" بالعودة إلى الكنيست لو أجريت انتخابات إسرائيلية في الوقت الحالي، وسيفشل حزب العمل بتجاوز نسبة الحسم.

وبحسب الاستطلاع، فسيحصل كل من الأحزاب اليمينية على التالي: "الليكود - 26 مقعدًا، حزب شاس 9 مقاعد، ويهدوت هتوراه، 7 مقاعد، وحزب الصهيونية الدينية 5 مقاعد، وحزب عوتسما يهوديت، 5 مقاعد".

وأظهر الاستطلاع تقدم أحزب المعارضة الإسرائيلية، حيث سيحصل "المعسكر الوطني" على 27 مقعدًا، وحزب "ييش عتيد، سيحصل على 19 مقعدًا، فيما سيحصل حزب "يسرائيل بيتينو" على 6 مقاعد، فيما ستحصل القائمة الموحدة على 4 مقاعد.

ووفقًا للاستطلاع، سيفشل حزب العمل بتجاوز نسبة الحسم، إذ سيحصل على 2.6% من أصوات الناخبين فقط، وسيحصل حزب "ميرتس" على 6 مقاعد، وتحالف الجبهة والعربية للتغيير على 6 مقاعد أيضًا.