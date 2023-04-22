تطورات طقس فلسطين خلال ثاني وثالث أيام عيد الفطر السعيد

نشرت دائرة الأرصاد الجوية، آخر تطورات الطقس ليوم السبت، ثاني أيام عيد الفطر السعيد، إذ يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ربيعيًا ومعتدلًا نهاراً غائمًا إلى غائم جزئي وباردًا نسبيا ليلا ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج".

طقس فلسطين الأحد ثالث أيام عيد الفطر: "يكون الجو غائما ربيعيًا ومعتدلًا نهاراً غائمًا إلى غائم جزئي وباردًا ليلاً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج".

طقس فلسطين الإثنين: "يكون الجو غائم جزئي الى غائم ربيعيًا ومعتدلًا نهاراً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج".