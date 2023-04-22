بدء الاستعدادات لإجلاء الفلسطينيين من الخرطوم

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، "إن دولة فلسطين بدأت استعداداتها لإجلاء رعاياها وطلبتها من الخرطوم".

وتم تشكيل خلية أزمة مركزية لهذا الغرض بالشراكة التامة بين وزارة الخارجية والمغتربين وجهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية ووزارة الداخلية والوزارات والمؤسسات الآخرى ذات العلاقة.

وشكلت أيضاً خلية أزمة بالخرطوم لمتابعة كافة الترتيبات والتفاصيل المتعلقة بالإجلاء تعمل على مدار الساعة لحصر أعداد الراغبين بمغادرة الخرطوم توطئة لإجلائهم في القريب العاجل، وذلك بالتنسيق الكامل مع السودان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.