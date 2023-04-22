أبو كويك يدعو إلى محاسبة المعتدين في الخليل ولجم مظاهر البلطجة ضد أبناء شعبنا

قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك إن الاعتداء الآثم على عائلة بلوط في مدينة بني نعيم في الخليل، وملاحقة أبناء هذه العائلة وحرق سيارتهم، ويوم عيد الفطر المبارك، عمل إجرامي مشين ومستغرب ومستهجن.

وأوضح أبو كويك أن عائلة بلوط المعتدى عليها هي من خيرة عائلات جبل الخليل، التي قدمت الشهداء والأسرى، ومازال الكثير من أبنائها في سجون الاحتلال، وهي عائلة مشهود لها بشرف الانتماء لديننا العزيز ولهذا الوطن الغالي.

وشدد على أن “هذا السلاح المشبوه الذي يظهر فقط في حالات الزعرنة والبلطجة ويهرب حاملوه من ساحات الشرف والنزال، يجب أن يوضع حد له”.

وأكد على أن السلطة الفلسطينية وأجهزتها هي المسؤول والمطالب الأول بوقف هذه الاعتداءات والجرائم ضد الشرفاء من أبناء شعبنا، والتي تهدف إلى حرف البوصلة وإلهاء شعبنا وإشغاله في المناكفات الداخلية والصراعات العائلية والأهلية.

وأضاف: “في هذه الظروف الصعبة وفي ظل اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على أبناء شعبنا وما يتعرض له المسجد الأقصى من مخاطر التهويد والتقسيم، لأحوج ما نكون للوحدة الوطنية والمناطقية والميدانية”.

ودعا إلى ضرورة إنفاذ القانون ولجم كافة المظاهر التي تسيئ لشعبنا ولنسيجه الوطني، وتهدد السلم الاجتماعي، وتقديم المعتدين للمحاكمة والمسائلة القانونية والعشائرية.

واعتدت أجهزة السلطة، في أول أيام عيد الفطر، على عدد من نشطاء حركة حماس في بلدة بني نعيم بالخليل، بذريعة رفع راية الحركة ومعايدتهم المواطنين وتوزيع الحلوى على ذوي الشهداء والأسرى بمناسبة العيد.

وأدانت حركة “حماس” بشدّة اعتداء عناصر من السلطة على نشطاء الحركة، وقالت إن “الاعتداء على الشباب وحرق مركبتهم ومصادرة رايات الحركة، ومن ثمّ إطلاق النار على بيوت الآمنين، يعدّ جريمة واستهتاراً بأرواح المواطنين وبأجواء العيد وبحق المواطنين في إحياء المواسم الدينية وقيم التراحم والتكافل في مجتمعنا الفلسطيني”.

ودعت الحركة القيادات الوطنية والعشائرية والشخصيات الاعتبارية إلى العمل على لجم تلك الممارسات اللا أخلاقية واللا وطنية، وإلى وقف ذلك العبث بالعلاقات الداخلية والسلم الأهلي.

وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الذين يعانون ظلماً في سجون أجهزة السلطة في هذه الأيام المباركة.