عشرات آلاف (الإسرائيليين) يتظاهرون ضد خطة إضعاف القضاء

تظاهر عشرات الآلاف من (الإسرائيليين)، مساء السبت، في مسيرات مناهضة لخطة "إصلاح القضاء من قبل حكمة بنيامين نتنياهو، للأسبوع السادس عشر على التوالي.

وبحسب موقع "واي نت" (الإسرائيلي)، فإن التظاهرات نُظمت في مدن مختلفة أهمها تل أبيب وحيفا وغيرها.

وأكد الموقع مشاركة سياسيون وقادة أمن معارضون سابقين وحاليين في المسيرات المناهضة لتلك الإصلاحات، رغم تجميدها من قبل حكومة "نتنياهو" في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية.

ورغم إعلان "نتنياهو" عن تعليق التصويت على التعديلات في "الكنيست" (الإسرائيلي)، تحت وطأة تصاعد الاحتجاجات في الشارع، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، مطالبين بإلغاء خطة إضعاف القضاء كليا.