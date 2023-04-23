حماس: تهديدات الاحتلال بالاغتيالات لا تخيفنا وردنا سيكون أكبر مما يتوقعه

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن تهديدات العدو الصهيوني بتفعيل سياسة الاغتيالات ضد قيادات الحركة محاولة فاشلة لتعزيز صورته بعد تعاظم ثورة شعبنا وتعدد جبهات الفعل المقاوم.

وقال قاسم في بيان وصل "الرسالة نت" صباح الأحد: "يد العدو ليست مطلقة ليمارس إرهابه"، مشددا على أن رد المقاومة على أي حماقة صهيونية سيكون أكبر وأوسع مما يتوقعه، وسنواصل نضالنا المشروع ضد الاحتلال، ولن نخشى هذه التهديدات.

ويحرّض الإعلام العبري خلال الأيام الماضية للعودة لسياسة الاغتيالات ضد قيادة المقاومة الفلسطينية.