23 أبريل.. ذكرى عمليتين بطوليتين لكتائب القسام في نابلس والقدس

يوافق الـ23 من أبريل ذكرى عمليتين بطوليتين لكتائب القسام في نابلس بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ففي تاريخ 23-4-1994، استهدف القسامي حسن مصطفى الزاغة وهو في عمر (18عامًا) من "حي رفيديا" بمدينة نابلس، جنديًا صهيونيًا يدعى "ليئور مزراحي" من لواء جولاني.

وأطلق القسامي الزاغة النار صوب الجندي فأصابه بإصابات بليغة، فيما عاد المجاهد إلى قواعده بسلام رغم إصابته بجروح في ساقه إثر إطلاق النار عليه من جنديين في المكان.

وفي تاريخ 23-4-1996، فجَّر مجاهدو كتائب القسام شاحنة مفخخة أمام مكتب الداخلية شرقي القدس المحتلة، فيما تكتم العدو على خسائره.