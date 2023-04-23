تراجع في الدافعية للخدمة القتالية في جيش الاحتلال

يعاني الجيش (الإسرائيلي) من قلق متزايد بشأن انخفاض الدافع لدى "الشباب الإسرائيلي" للتجنيد، وكتبت صحيفة “إسرائيل اليوم” أنه من المشكوك فيه أننا سنتعرف على الأرقام أو البيانات التي تثبت ذلك، لأن الجيش (الإسرائيلي) لم ينشرها منذ وقت طويل.

ومع ذلك، حصلت صحيفة “إسرائيل اليوم” على بيانات استطلاع رأي داخلي من قسم العلوم السلوكية في “جيش العدو الإسرائيلي” تم إرسالها إلى حركة حرية المعلومات، والتي تشير إلى تراجع مستمر في دوافع الشباب للالتحاق بالخدمة القتالية.

وأجري الاستطلاع بين نحو 40% من المستهدفين للتجنيد، وتشير بياناته إلى أن الدافعية للخدمة القتالية في عام 2022 كانت الأدنى في السنوات الأخيرة.

في ديسمبر 2022، قال 66% فقط من الرجال، الذين شملهم الاستطلاع، أنهم مهتمون بالخدمة في وظائف قتالية مقارنة بـ 73% في عام 2020، أما بين النساء فالتراجع أكبر بكثير.

في عام 2022، أعربت 48% فقط من المتجندات عن رغبتهن في الخدمة القتالية، مقارنة بـ 50% في عام 2021، و 53% في عام 2020، و 60% في عام 2018.

بالنظر إلى الاتجاهات، يمكن الافتراض أن البيانات الواردة في الاستطلاع الذي سيتم إجراؤه في نهاية هذا العام ستكون النسبة أقل من ذلك.

اعتبارات الصورة

في البداية، رفض جيش الاحتلال تسليم بيانات حول الدافعية للخدمة، إلى حركة حرية المعلومات، وبالتالي بدأت الحركة إجراءات قانونية بموجب قانون حرية المعلومات.

بعد عدة أشهر من المماطلة سلم جيش العدو البيانات إلى حركة حرية المعلومات، وبعد تسليمها البيانات وافقت الحركة على سحب الالتماس الذي قدمته ضد الجيش.

ومع ذلك، عندما وصلت البيانات إلى الصحيفة، وتوجهت إلى المتحدث باسم جيش العدو، لتقديم رده، اعترف الجيش أنه تم إجراء استطلاع في معهد الأبحاث التابع لقسم العلوم السلوكية لأغراض داخلية متعلقة بالتجنيد في “الجيش الإسرائيلي”.

فقط في هذه المرحلة اعترف جيش العدو بأن الاستطلاع لم يكن له أي تأثير على تخطيط القوى العاملة.

حتى سنوات قليلة ماضية، نشر جيش العدو في كل فوج تجنيد، بيانات استطلاعات الرأي حول الدافعية للخدمة القتالية، التي أجريت بين طلاب الصف الحادي عشر.

في مرحلة معينة، توقف جيش العدو عن نشر هذه البيانات على أساس أنها لا تعكس الدافعية لدى الشباب للالتحاق بجيش العدو، لأن الاستطلاعات تجري قبل عمليات تشجيع التجنيد من قبل مختلف مسؤولي جيش العدو.

ومع ذلك، فمن المحتمل أن الاعتبارات التي تقف خلف وقف نشر البيانات، هي اعتبارات تتعلق بالصورة، حيث كانت الدافعية في العديد من أفواج التجنيد متدنية جدًا، أقل من 65%.

وللمقارنة في الفترة التي أعقبت حرب لبنان الثانية زعم جيش العدو أن الدافعية للالتحاق بالوظائف القتالية تدنت إلى 66.3% فقط.

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