وفد من حركة حماس يزور عدداً من عائلات الشهداء والأسرى في رام الله

زار وفد من حركة حماس في الضفة الغربية، عدد من عائلات الشهداء والأسرى في رام الله والبيرة لتهنأتهم بعيد الفطر السعيد.

وشملت الزيارات منزل القيادي في حركة حماس الأسير الشيخ حسن يوسف، الذي أمضى نحو 25 عاماً في سجون الاحتلال.

وقال القيادي في حماس حسين أبو كويك، إن الزيارة تأتي بمناسبة عبد الفطر، داعياً الشعب الفلسطيني لتكثيف الزيارات لأهالي الشهداء والأسرى وتفقدهم عائلاتهم وأطفالهم.

وأكد أبو كويك أن هذه الزيارات، جزء من الوفاء للأسرى والشهداء الذين ضحوا بحريتهم وأرواحهم من أجل فلسطين والقدس والأقصى.

وتحرم سجون الاحتلال نحو 4900 أسير فلسطيني من عائلاتهم في عيد الفطر، بينهم 31 أسيرة، ونحو 160 طفلا، وأكثر من 1000 معتقل إداري.

ويعاني أكثر من (700) أسير من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم (24) أسيرًا ومعتقلًا على الأقل مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.