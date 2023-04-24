نتنياهو يقرر طلب تأجيل إخلاء الخان الأحمر مجددًا

قرر رئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، فجر الإثنين، أن تواصل حكومته الطلب من المحكمة العليا بتأجيل إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس المحتلة، لأسباب سرية، حتى إشعار آخر.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن هذا القرار اتخذ بعد جلسة خاصة أجراها نتنياهو الليلة الماضية بحضور وزير الحرب يؤاف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير ما يسمى الأمن القومي إيتامار بن غفير.

وعقدت الجلسة بعد رفض سموتريتش الذي يتولى منصب الوزير في وزارة الحرب (الإسرائيلية)، أن يتم إبلاغ المحكمة بإلغاء النظر في الالتماس المقدم لإخلاء الخان الأحمر.

وطلب سموتريتش أمس من سكرتير الحكومة الامتناع عن تقديم هذا الرد لحين إجراء مناقشة خاصة حول ذلك، وهو الأمر الذي أيده بن غفير، قبل أن يقرر نتنياهو عقد الجلسة الخاصة لذلك.