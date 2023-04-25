الإعلان عن هدنة لمدة 3 أيام في السودان بوساطة أمريكية

أعلنت الولايات المتحدة أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقا على وقف إطلاق النار بدءًا من منتصف ليل الإثنين، ويستمر لمدة 72 ساعة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث كشفت أنه تم التوصل لهدنة بعد مفاوضات مكثفة على مدار الـ48 ساعة الماضية، داعيا أطراف القتال إلى الالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار.

ولدعم إنهاء دائم للقتال، قالت الولايات المتحدة إنها ستنسق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وأصحاب المصلحة المدنيين السودانيين، للمساعدة في إنشاء لجنة للإشراف على التفاوض، وتنفيذ وقف دائم للأعمال العدائية.

وذكر بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن "واشنطن ستواصل العمل مع الأطراف السودانية وشركائنا نحو الهدف المشترك المتمثل في العودة إلى حكومة مدنية في السودان".

وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ إن هيتعين على الأطراف السودانية الالتزام بهذه الهدنة أو أي توقف دائم لإطلاق النار فوراً، والعودة إلى المسار السياسي ومواصلة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية.