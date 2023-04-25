3 نقابات صحية تعلن الإضراب الشامل ابتداءً من اليوم

أعلنت نقابة أطباء الأسنان والصيادلة وأخصائيي وفنيي التصوير الطبي، اليوم الثلاثاء، الإضراب الشامل ابتداءً من اليوم.

وأكدت نقابتا أطباء الأسنان وأخصائيي التصوير في بيانات منفصلة، أن الإضراب الشامل سيبدأ من اليوم وحتى الخميس، فيما أكدت نقابة الصيادلة أن الإضراب سيبدأ من اليوم حتى صدور بيان آخر من النقابة.

ودعت نقابة أطباء الأسنان، للتحضير لفعالية اعتصامية أمام مجلس الوزراء الأسبوع القادم على أن يتم تحديد موعدها نهاية هذا الأسبوع

كما دعت الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم وتنفيذ الاتفاق بشكل معلن وعبر اجتماع مع نقيب أطباء الأسنان وممثلي النقابة ورئيس الحكومة ووزيرة الصحة والجهات المعنية أسوة بباقي النقابات.

فيما أكدت نقابة الصيادلة على ضرورة التزام الصيادلة بصرف الأدوية الكيماوية لمرضى الأورام دون حلها.

ويأتي إضراب النقابات في ظل استمرار وتعنت الحكومة الفلسطينية وإصرارها على عدم احترام تعهداتها والتزاماتها، وما تم التوصل إليه والإعلان عنه.

القدس دوت كوم