العشائر الأردنية (للرسالة): دعم الضفة واجب ديني وعروبي لكل من يملك الكرامة‏

قال الشيخ طراد الفايز أحد كبار وجهاء العشائر الأردنية، إنّ دعم الضفة المحتلة والعمل على ‏تحريرها، واجب ديني وعروبي على كل من يمتلك كرامته.‏

وأكد الفايز لـ(الرسالة نت) أنّ عملية الدعم بالمال والسلاح والكلمة، هي الطريق الوحيد للتخلص ‏من الجرثومة السرطانية ممثلة بدولة الكيان.‏

وأوضح أن الاحتلال يمارس أبشع أنواع الغطرسة، لاعتقاده أنه لا يوجد من يواجهه من ‏الحكومات؛ وأقل الواجب دعم وإسناد ومشاركة من يقاومه ويلقنه الدروس القاسية.‏

وطالب الحكومة الأردنية ‏بصبّ جهدها للإفراج عن النائب عماد العدوان، ووضع كل الاتفاقيات ‏مقابل الإفراج عنه، على غرار ما فعله الملك الراحل الحسين، عندما قايض بين اتفاقية وادي ‏عربة وجلب الترياق للقائد خالد مشعل.‏

وأثارت حادثة اعتقال الاحتلال (الإسرائيلي)، للنائب الأردني عماد العدوان أثناء عبوره إلى ‏الأراضي الفلسطينية عبر جسر "الملك حسين"، حالة من الغضب والرفض في الأوساط النيابية ‏والسياسية الأردنية، وسط مطالبات لـ "التعامل بالمثل" في هذه القضايا.‏

وتزعم سلطات الاحتلال أن النائب عماد العدوان حاول تهريب نحو 200 مسدس وبندقية إم16 ‏إلى الضفة الغربية"، وهو ما رفضته الأوساط الأردنية، وشككت "قبيلة العدوان" في صحته.‏

وأحدثت القضية توترًا بين (إسرائيل) والأردن، كما رفض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ‏تلقي مكالمة هاتفية من نظيره (الإسرائيلي) إيلي كوهين، رغم الوسطاء الذين تدخلوا في الأمر، ‏بحسب ما أوردته قناة كان (الإسرائيلية).‏