العضايلة (للرسالة): العشائر الأردنية لن تصمت على اعتقال العدوان‏

حذر مراد العضايلة الأمين العام لحزب العمل الإسلامي الأردني، سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) ‏من مغبة استمرار اعتقال النائب الأردني عماد العدوان، قائلا: "العشائر الأردنية لن تصمت على ‏بقاء ابنها في الكيان، ونحذرهم بوضوح أن استمرار بقائه سيدفع الاحتلال بسببه ثمنا باهظا".‏

وأضاف العضايلة في تصريح خاص بـ(الرسالة نت)، "العشيرة لا تقبل الضيم ولن تصمت على ‏اعتقال ابنها، وحينئذ لن يمنعها سدّ أو اتفاقية"، موضحا أن قبيلة العدوان التي ينتمي إليها النائب ‏هي من كبار العشائر وتقطن في المنطقة الجنوبية بالقرب من معبر الكرامة.‏

وتابع: "الاحتلال مخطئ إذا أبقى النائب في عهدته، فهذا سيشعل وتيرة العشيرة التي يفصلها 3كم ‏فقط عن الحدود، وسيكون هناك تصعيد أمني كبير".‏

وأكد أن الاحتلال يفرض معركة لا يريدها الأردن، معتبرا أن السلوك الجنوني لحكومة الاحتلال، ‏حتما سيفرض معركة، وإذا ما فرضت على شعبنا الأردني، فسيكون على مستوى التحدي.‏

وردا على تهديدات خارجية الاحتلال بالانتقام من النائب، أجاب: "أقول لكوهين ولغيره، أنتم ‏تلعبون في النار مع العشائر الأردنية، وستدفع حكومتك وبلدك ثمنا باهظا"‏.

وشدد العضايلة على أن ما فعله النائب يمثل شرفا للأردنيين، منوها بالوقت ذاته إلى أن رواية ‏الاحتلال تبقى موضع شك وزعم، فهي تحاول النيل دائما من النواب الذي يعرفون بمواقفهم ‏المشرفة تجاه القضية الفلسطينية.‏

وتزعم سلطات الاحتلال أن النائب عماد العدوان كان يحاول "تهريب نحو 200 مسدس وبندقية إم16 إلى الضفة الغربية"، وهو ما رفضته الأوساط الأردنية، وشككت "قبيلة العدوان" في صحته.‏

وأحدثت القضية توترًا بين (إسرائيل) والأردن، كما رفض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ‏تلقي مكالمة هاتفية من نظيره (الإسرائيلي) إيلي كوهين، رغم الوسطاء الذين تدخلوا في الأمر، ‏بحسب ما أوردته قناة كان (الإسرائيلية).‏