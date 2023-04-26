موعد عيد الأضحى فلكيًا 2023،، متى موعد عيد الأضحى المبارك لعام2023،، وقفة عرفة 2023،،كشفت الحسابات الفلكية الدقيقة موعد أول أيام عيد الأضحى ووقفة عرفات للعام 2023 - 14444.
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الحسابات الفلكية لعيد الأضحى
وبحسب الحسابات الفلكية، فمن المتوقع أن يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران، فجر يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هـ الموافق 16 يونيو 2023 .
ويستمر هلال شهر ذي الحجة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية.
حَائِرٌ مَن فِيهم القَمر 🌙🤍.Posted by الرسالة on Monday, April 24, 2023
وتكون وفق الحسابات الفلكية غرة شهر ذو الحجة 1444 هـ فلكياً يوم الاثنين 16 يونيو 2023، وتكون وقفة عرفات لعام 1444 هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، وعليه يكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444 هـجريًا، فلكيًا يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.
موعد إجازة عيد الأضحى2023
يأتي موعد إجازة عيد الأضحى المبارك اعتبارًا من من يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، يوم وفقة عرفات وتستمر حتى يوم السبت 1 يوليو 2023.
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