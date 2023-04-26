سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 25 أبريل2023،،سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية،، أسعار العملات في سوريا اليوم، أسعار صرف الدولار واليورو في سوريا اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2023

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وصل سعر صرف الدولار في دمشق اليوم إلى 7625 ليرة للشراء، مقابل 7700 ليرة للبيع للدولار الأمريكي، في حين بلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في دمشق اليوم، 8405 ليرة للشراء، و 8492 ليرة للبيع.

أما سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية في دمشق، وصل اليوم إلى 391 ليرة عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 397 ليرة

سورية.

صباح الخير من بهية العواصم♥️ Posted by ‎الرسالة‎ on Friday, April 21, 2023

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

في حين بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في حلب مقابل الليرة السورية إلى 7625 ليرة للشراء، مقابل 7700 ليرة للبيع للدولار الأمريكي

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في حلب اليوم، 8405 ليرة للشراء، و 8492 ليرة للبيع

أما سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية في حلب، فبلغ 391 ليرة عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 397 ليرة سورية.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية 2.074ليرة سورية للشراء و 2.097 ليرة سورية للبيع.

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