تركيا: سنواصل دعم إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية

قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال، إن بلاده ستواصل دعمها القوي لكافة الجهود حيال إيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية في إطار رؤية دولتين.

جاء ذلك خلال كلمةٍ لمندوب تركيا لدى الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، في جلسة الشرق الأوسط حول فلسطين بمجلس الأمن الدولي.

وأشار أونال أن الانتهاكات للوضع التاريخي للأماكن المقدسة وتدنيس قدسية الحرم الشريف، واقتحامات المسجد الأقصى، أدت إلى تصعيد خطير للتوتر ودوامة العنف.

ولفت إلى أن تركيا أدانت بشدة اقتحامات قوات الاحتلال (الإسرائيلية) للمسجد الأقصى واعتقال الفلسطينيين المدنيين.

وشدد أن الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك "غير مقبول".

وبيّن "أونال" أن تركيا أشارت مرارًا وتكرارًا إلى أهمية الوصول إلى الأسباب الجذرية للصراع (الإسرائيلي) الفلسطيني، موضحًا أن إنهاء الاحتلال شرط مسبق لحل دائم ومستدام، ولا يمكننا تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط بدون دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد الحاجة العاجلة إلى العودة إلى المسار السياسي وإعادة إحياء عملية السلام من أجل الوصول إلى هذا الهدف، مؤكدًا ضرورة دعم إمكانات فلسطين الإدارية والاقتصادية والأمنية.