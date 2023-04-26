روسيا تحمل (إسرائيل) مسؤولية التصعيد.. وغلعاد يغادر الجلسة.. ووينسلاند يواصل التهدئة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن السبب الرئيسي للتصعيد في الأراضي الفلسطينية هو إجراءات (إسرائيل) الأحادية، جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، بشأن القضية الفلسطينية.

وأفاد لافروف بأن السبب الرئيسي للتصعيد بين الفلسطينيين و(إسرائيل) هو الخطوات (الإسرائيلية) أحادية الجانب لخلق حقائق على الأرض واستخدام القوة لحمايتها.

وأضاف: "لا يمكننا أن نقبل بتوسع المستوطنات، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي (الفلسطينية)، والاعتقالات الجماعية، ومن ناحية أخرى، لا نغض الطرف عن (تطرف) الخطاب في الشارع الفلسطيني".

وتابع لافروف: "على خلفية كل هذا، نعتقد أنه يجب تجميع كافة العوامل حول حل الدولتين، الذي يتضمن دولة فلسطينية عاصمتها شرق القدس".

وشدد على أنه لن يكون من الممكن استعادة الثقة إلا من خلال المفاوضات المباشرة بشأن جميع القضايا الجوهرية”.

من جانبه، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في كلمة خلال الاجتماع: “لا تزال عملية تهجير واستبدال الفلسطينيين جارية بهدف واحد يتم السعي إليه في وضح النهار وهو الضم”، في إشارة لمساعي (إسرائيل) لضم الضفة الغربية.

وشدد المالكي على أن “نكبة الشعب الفلسطيني قد طال أمدها، وهي أطول فترة إنكار للحقوق الوطنية والجماعية والفردية في العالم الذي تسبب بها أطول احتلال في التاريخ الحديث”.

وتطرق إلى “الانتهاكات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال وإرهاب المستوطنين”.

وطالب المالكي بالاعتراف بدولة فلسطين، متسائلا “كيف يمكن لأي دولة تؤيد حل الدولتين والسلام أن تبرر عدم الاعتراف حتى الآن بدولة فلسطين التي من دونها لا يوجد حل الدولتين؟”.

وتابع “إذا لم يكن هناك اعتراف بدولة فلسطين الآن وهي تحت تهديد حيوي، فمتى سيفعل المجتمع الدولي ذلك؟”.

وقبل انعقاد جلسة مجلس الأمن، طالب المندوب (الإسرائيلي) لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان بتأجيلها، لكن روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس خلال أبريل الحالي رفضت، بحسب “يديعوت أحرنوت”، وغادر غلعاد الجلسة بعد رفض تأجيلها.





من جهته، قال منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، خلال الجلسة، إن تواصله “مستمر مع الأطراف المعنية لتهدئة التوتر في الأراضي الفلسطينية، ورسم طريق سياسي للتحرك قدما”.

وأضاف وينسلاند: “أنا على تواصل وثيق مع الأطراف المعنية (لم يسمّهم) لتهدئة التوترات ورسم طريق سياسي للتحرك قدما”.

ودعا المسؤول الأممي “جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تفاقم الوضع، والقيام بخطوات حاسمة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ”.

كما طالب وينسلاند بضرورة “احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس بما يتماشى مع دور الوصاية الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية”.

At the @UN Security Council, UN Special Coordinator @TWennesland warned that the current trajectory is neither sustainable nor inevitable. He urged all concerned to show leadership, re-engage & work collectively in the pursuit of peace.

His remarks 👇https://t.co/x23JEULK3b pic.twitter.com/jAGoxs0qn1 — UNSCO (@UNSCO_MEPP) April 25, 2023

وأعرب خلال الجلسة عن “قلقه البالغ بشأن العنف والأعمال الاستفزازية خلال الأسابيع الأخيرة وخاصة المواجهات العنيفة داخل المسجد الأقصى”.

وشهدت مدينة القدس خلال شهر رمضان توترا، عقب اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى في 5 أبريل/ نيسان الجاري، والاعتداء على المصلين فيه بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومنعهم من الاعتكاف فيه.

وفيما يتعلق بالاستيطان ، قال وينسلاند: “جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة كبيرة أمام السلام”.

وحث المسؤول الأممي (الإسرائيليين) والفلسطينيين ودول المنطقة والمجتمع الدولي على “إبداء القيادة وإعادة الانخراط والعمل بشكل مشترك سعيا لتحقيق السلام”.

ولفت إلى أن “الهدف هو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات السابقة لتحقيق حل الدولتين؛ وهما إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة الديمقراطية المتصلة جغرافيا وذات السيادة والقادرة على الحياة”.

المصدر: الأناضول