تعرف على موعد تغيير الساعة في مصر2023،، تطبيق التوقيت الصيفي في مصر رمضان2023،، أصبح التوقيت الصيفي 2023 في مصر حديث المواطنين الفترة الراهنة، حيث يريدون معرفة مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2023 وموعد تغيير الساعة في مصر، وفائدة التوقيت الصيفي والشتوي.

وافق مجلس النواب المصري على القانون الذي تقدمت به الحكومة مؤخرًا، بشأن العمل بالتوقيت الصيفي، إذ يجري تقديم الوقت لمدة ساعة، وذلك عقب نشر الجريدة الرسمية، تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 34 لسنة 2023، بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي 2023 لمسايرة المتغيرات ومراعاة الأوضاع الراهنة.

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وعليه، أصبح هناك تساؤل بين المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي، ووفقًا لما أعلنته الحكومة، سيجري تطبيق تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023، يوم الجمعة المقبل 28 أبريل الجاري.

ووفقًا لنص المادة الأولى من قانون تغيير التوقيت الصيفي، جاء فيه ما يلي: «اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر كل سنة ميلادية، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار 60 دقيقة».

كما نصت المادة الثانية من القانون ذاته، على نشر قانون العمل بالتوقيت الصيفي في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

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