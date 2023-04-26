بالفيديو| أهالي قرية الدامون المهجّرة يلتقون على أرضها ويتطوعون لتنظيفها

التقى أهالي قرية الدامون المهجرة قضاء عكا اليوم الأربعاء على أراضي قرية الدامون وذلك لإحياء ذكرى النكبة الـ75 بالتزامن مع تنظيم مسيرة العودة الـ26 على أراضي قرية اللجون المهجرة.

والتقى عدد من الفلسطينيين ممن تعود أصولهم إلى قرية الدامون وممن ولدوا فيها، وقاموا بجولة في القرية المهجرة كما قاموا بأعمال تنظيف للقرية.

وخلال الجولة، تم دعوة أهالي قرية الدامون ممن ولدوا فيها، وتحديدًا من كبار السن إلى المشاركة في مسيرة العودة للدامون يوم الجمعة.

وأكد الحضور على أنهم متمسكين بحق العودة، وأن تواجدهم ولقاءهم في قرية الدامون هو إفشال للمخطط الصهيوني الذي هدِف لسلب الأرض وإرغام السكان الأصليين على النسيان.

ويُشار إلى أن أعداد كبيرة من أهالي القرى المهجرة التقوا اليوم في قراهم التي هجروا منها عام 1948، من بينها، قرى حطين والغابسية وميعار، وارتدوا الكوفيات ورفعوا الأعلام الفلسطينية.