من هو القيادي آية الله عباس علي سليماني؟،،اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني آية الله عباس علي سليماني،، أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، عباس علي سليماني، في مدينة بابلسر شمالي إيران.

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، باغتيال "عضو مجلس خبراء القيادة في إيران والممثل السابق للمرشد الأعلى في إقليم سيستان وبلوشستان

عباس علي سليماني إثر هجوم مسلح شمالي البلاد". وأشارت الوكالة إلى أنه "كان يمارس الأعمال المصرفية حين تعرض لهجوم من قبل شخص مجهول وتوفي في محل الحادث".



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