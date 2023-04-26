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ريال مدريد يفكر في بيع أحد نجومه البارزين

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

الرسالة نت

فتح نادي ريال مدريد، الباب أمام رحيل أحد اللاعبين المستهدفين من قبل ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويدور الأمر حول أوريلين تشواميني، الذي تعاقد معه ريال مدريد في الصيف الماضي، قادما من موناكو مقابل 80 مليون يورو بجانب متغيرات بقيمة 20 مليون يورو.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو”، فإن ريال مدريد لا يستبعد فكرة بيع تشواميني في الصيف المقبل، إذا حصل الملكي على عرض مناسب.

وأشار البرنامج إلى أن إدارة الميرنجي ترى أن دور تشواميني يتراجع داخل الفريق، بعد أن أصبح لاعبا احتياطيا، وبالتالي قد يحقق بيعه، مكاسب اقتصادية.

ولا ينوي ريال مدريد، التخلي عن اللاعب الفرنسي بأقل من الرقم الذي دفعه لصالح موناكو حتى الآن.

يذكر أن ليفربول كان مهتمًا بالحصول على خدمات تشواميني قبل الانتقال لريال مدريد، وزعمت تقارير بريطانية أن الريدز لا يزال يسعى وراء الصفقة.

رابط مختصر
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