ريال مدريد يتفوق على 4 أندية ويضع يده على جوهرة الليجا

تفوق ريال مدريد، على باريس سان جيرمان، وليفربول، وقطبي مدينة مانشستر، في سباق التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في الليجا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، استغل مباراة فريقه ضد سيلتا فيجو، هذا الأسبوع لحسم صفقة لاعب الوسط الإسباني جابرييل فيجا.

وأشارت إلى أن بيريز اتفق مع كارلوس مورينو، رئيس سيلتا فيجو، على الخطة المالية الخاصة بالصفقة.

وينوي ريال مدريد، التعاقد مع فيجا عبر دفع الشرط الجزائي في عقده والذي تبلغ قيمته 40 مليون يورو، لكن اتفق الرئيسان بشأن سداده على أقساط.

وأوضحت أن "فيجا سيبقى أيضا رفقة سيلتا فيجو خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة لزيادة خبراته، قبل الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2024".

ويريد الريال، الاستعداد لاحتمالية خسارة الثنائي لوكا مودريتش، وتوني كروس في نهاية الموسم المقبل.

وبات فيجا من نجوم الموسم الحالي في الدوري الإسباني، حيث خطف الأنظار بقدرته على التحكم في الكرة، ونظرته الثاقبة للمرمى.

وسجل اللاعب، 20 عاما، 9 أهداف في 28 مباراة هذا الموسم، وهو المعدل الأفضل بالنسبة للاعبي خط الوسط في الليجا (من خاضوا ألف دقيقة على الأقل)، ليثير الإعجاب خاصة وأنه لا يوجد هدف من أهدافه، جاء عن طريق ضربات الجزاء.

وأدى تألق فيجا، إلى ربطه بالانتقال إلى مجموعة من الأندية الأوروبية، مثل ليفربول، ومانشستر يونايتد، والمان سيتي، وباريس سان جيرمان.