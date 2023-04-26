بالفيديو|| سطو مسلح على بنك جنوب نابلس

نفذ مسلحون ظهر اليوم الأربعاء سطوًا مسلحًا على البنك الوطني في قرية عقربا جنوب نابلس.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن أحد البنوك في قرية عقربا تعرض لسطو مسلح، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تُباشر التحري بحثًا على الفاعلين.

ولم يتطرق بيان "ارزيقات" لتفاصيل واضحة حول الموضوع وهوية اللصوص، لكنّ مصادر محلية تداولت أنباء تتحدث عن أربعة أشخاص ملثمين بأقنعة نفذوا الهجوم وبحوزتهم مسدس وسلاح من نوع "كارلو".

وذكرت المصادر ذاتها أن السطو نتج عنه سرقة مبلغ مالي بقيمة 4000 دينار، و6000 دولار بالإضافة لـ 42 ألف شيقل.

وتشهد الضفة المحتلة، تصاعدًا في الفلتان الأمني، إذ شهدت حوادث مشابهة لسطو على عدد من المؤسسات والمحال التجارية، إلى جانب السطو على صرافات آلية تابعة لبعض البنوك.

وتأتي هذه الأحداث في وقت تنشغل فيه أجهزة أمن السلطة باعتقال المقاومين وملاحقتهم، وسط تسجيل تراجع لحضورها في منع الفلتان.

واتهمت شخصيات عديدة بالضفة، جهات تابعة للسلطة، بالوقوف خلف مظاهر الفلتان الأمني هناك.

