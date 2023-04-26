إيران.. اغتيال عضو في مجلس خبراء القيادة

أعلنت السلطات المحلية، الأربعاء، اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني آية الله عباس علي سليماني في مدينة "بابلسر" شمالي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات لروح الله سلاجي النائب السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظ مازندران (شمال)، في مقابلة مع وكالة "إرنا" المحلية.

وقال سلاجي إن الشيخ "عباس علي سليماني" الإمام السابق في مساجد مدينة "زاهدان" التابعة لمحافظة "بلوشستان" جنوب شرقي البلاد تعرض صباح اليوم لهجوم مسلح أثناء تواجده في أحد بنوك مدينة بابلسر، وفارق الحياة على أثره.

وأضاف المسؤول المحلي أنه "تم توقيف المعتدي على الفور، ويجري استجوابه من قبل القوات الأمنية الإيرانية".

وأفاد سلاجي بأن "دوافع منفذ عملية الاغتيال ضد عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني ما زالت مجهولة حتى اللحظة".

يذكر في هذا السياق أن 3 أشخاص أصيبوا في الهجوم، إلا أن السلطات الرسمية لم تؤكد الأمر على الفور.