الجمعية العامة تناقش عواقب استخدام الفيتو بمجلس الأمن

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، اجتماعًا حول استخدام الفيتو ضمن البند رقم (60) بعد عام من اتخاذ قرارها (مبادرة الفيتو).

وشارك في الاجتماع أكثر من 60 متحدثًا، بالإضافة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي، الذي اعتبر أن استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، يؤثر على الأمم المتحدة بشكل خاص، وتنعكس آثاره على العالم أجمع.

وأعرب كوروشي عن أمله بأن يتعاون أعضاء مجلس الأمن من أجل التوصل لحلول ويتغلبوا على مصالحهم الآنية ليعملوا بشكل مسؤول لصالح السلام في مختلف أنحاء العالم.

ويتكون مجلس الأمن من 15 عضوًا منهم 10 أعضاء غير دائمين، يتم انتخابهم لمدة عامين من الجمعية العامة، فيما تتمتع 5 دول بالعضوية الدائمة، وهي صاحبة حق الفيتو: الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.