النيابة بغزة: ثبوت ادعاء احتيال شركة تكنو إليت على عدد من المواطنين

أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة أن التحقيقات الأولية حول ادعاء قيام شركة تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، تشير إلى ثبوت الإدعاء.

وأوضحت النيابة في تصريح صحفي أنها أغلقت الشركة حسب الأصول، وأنه تم ضبط وتحريز محتوياتها، وضبط مبالغ مالية وتحريزها على ذمة القضية.

وذكرت أنها باشرت تحقيقاتها منذ ورود شكاوى بهذا الخصوص، وأن إجراءات التحقيق ما زالت مستمرة، وسيتم التصرف في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة حرصها على صون وحماية حقوق ومقدرات المواطنين، وملاحقة مرتكبي الجريمة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وكانت (الرسالة نت) أجرت مؤخرًا تحقيقًا استقصائيًا بعنوان البوت.. نصب أم استثمار ، وسبر فريق التحقيق غور التفاصيل، عبر التواصل المباشر مع الأطراف ذات العلاقة؛ ليكشف طبيعة الأزمة وتداعياتها والمخاطر المنطوية عليها، إلى جانب الحصول على وثائق تشير لقرارات حكومية لم تنفذ تجاه الشركة.

لمشاهدة التحقيق كاملًا: