سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء27 أبريل2023،،سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية،، أسعار العملات في سوريا اليوم، تشهد السوق السوداء في سوريا اليوم الخميس 27 ابريل 2023، ارتفاعًا ملحوظًا ، مقابل الليرة السورية، حيث وصلت في دمشق إلى 7850 ليرة للشراء، مقابل 7925 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

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سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية



وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في دمشق اليوم، 8671 ليرة للشراء، و 8759 ليرة للبيع.

صباح الخير من بهية العواصم♥️ Posted by ‎الرسالة‎ on Friday, April 21, 2023

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية



بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية في دمشق 402 ليرة عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 408 ليرة سورية.



انخفاض الليرة السورية



واصلت الليرة السورية السقوط أمام الدولار الأمريكي لدى السوق الأسود، حيث تعاني الليرة السورية من التراجع عند أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع في العام 2011، إذ فقدت جل قيمتها بالسوق السوداء.

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