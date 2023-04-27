(هاكرز) ينشرون تفاصيل خاصة عن 200 ألف (إسرائيلي)

نشرت مجموعة من الهاكرز تفاصيل خاصة حول 200 ألف (إسرائيلي) بعد السيطرة عليها من إحدى شبكات تخزين المعلومات.

وذكرت صحيفة (يديعوت احرونوت)، أن مجموعة هاكرز تطلق على نفسها "sharp Boys" نشرت معلومات "حساسة" الليلة الماضية بعد السيطرة عليها من خوادم تتبع شبكة كليات المستقبل (الإسرائيلية).

وأشارت الصحيفة إلى أن المجموعة نشرت معلومات عن 200 ألف (إسرائيلي)، بينها صور بطاقات شخصية وعناوين وإيميلات.

ونشرت مجموعة الهاكرز مئات صور الهويات والوثائق الخاصة وقسائم العمل، ووثائق حول الخدمة العسكرية.

وقالت المجموعة إنها تملك معلومات عن 500 ألف طالب ومعلم في (إسرائيل) منذ عام 2009، وعرضتها للبيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الإلكتروني استهدف شبكة كليات تعليمية أُنشئت عام 1990، وتشمل 7 كليات للتأهيل المهني وأربع مدارس للهندسة في القدس، وتل أبيب، وبئر السبع، وحيفا، ومدن أخرى.

ونقلت الصحيفة عن شبكة كليات المستقبل قولها إنها تعرضت لهجوم إلكتروني من "دولة معادية" بهدف "المس الاستراتيجي بالكليات الأضخم في (إسرائيل).

وزعمت الكليات أن "أنظمة الدفاع في الشبكة تصدّت للهجوم الرامي للسيطرة على النظام برمته".

ويضاف هذا الهجوم إلى عشرات الهجمات الإلكترونية التي تعرض لها الكيان أمس الأربعاء، والذي يوافق ذكرى استقلاله المزعوم بالتوقيت العبري.

وتعرضت أمس مواقع شركة (موانئ إسرائيل)، وحزب (ميرتس) لهجمات إلكترونية، فيما اخترق هاكرز الصفحة الشخصية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على فيسبوك، ونشروا فيديوهات معادية للكيان.

وازدادت بشكل ملحوظ مؤخرًا الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات حيوية داخل الكيان، ومواقع إلكترونية مهمة.

وتصاعدت الهجمات الإلكترونية على أهداف (إسرائيلية) بعد الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال مؤخرًا ولاسيما بحق المسجد الأقصى والمعتكفين داخله في شهر رمضان المبارك.

وكالة صفا