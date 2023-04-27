وزارة التربية والتعليم تعلن عن منح مقدمة من وزارة السياحة الرومانية،، منح دراسية في فلسطين لعام2023،، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر منح دراسية في مجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) المُقدّمة من وزارة السياحة وريادة الأعمال الرومانية، للعام الدراسي 2023-2024م.

ودعت "التعليم العالي" المعنيين بالمنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على التفاصيل كاملة.

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هدا وقد اشترطت الوزارة أن الدراسة ستكون بلغة الرومانية، ووضحت بعض التفاصيل بشؤون التغطية المالية:

تغطية رسوم التسجيل.

تغطية رسوم السنة التحصيرية في اللغة الرومانية. و في حال كان الطالب يمتلك سابقا مستوى لغة رومانية يجب تقديم ما يثبت ذلك على ان لا يقل المستوى عن B1.

الأقساط الدراسية كاملة.

يصرف منحة شهرية بقيمة (65 يورو لطلبة البكالوريوس) و(75 لطلبة الماجستير) و (85 لطلبة الدكتوراة).

يحتاج الطالب الى حوالي (500 يورو) شهرياً زيادة عن المنحة المقدمة من الحكومة الرومانية ويعتمد ذلك على مصروف الطالب.

السكن ( يعتمد في السنة التحضيرية على ما هو متوفر في اماكن السكن المخصصة للطلبة).

مصاريف النقل الداخلي والعام.

تأمين صحي.

لا تغطي المنحة تذاكر الطيران.

وأضاف التعليم على المنافسين أن يتوفر بهم الشروط التالية:

أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 70% لكل التخصصات باستثناء الهندسة حيث لا يقل معدل الثانوية عن 80 % وللفرع العلمي في تخصص الهندسة.

المعدل المطلوب لا يقل عن جيد في أي من الدرجات العلمية السابقة.

أن لا يزيد عمر المتقدم لدرجة للبكالوريوس عن 21

أن لا يزيد عمر المتقدم لدرجة الماجستير عن 35

أن لا يزيد عمر المتقدم لدرجة الدكتوراة عن 45

صباح الخير من بهية العواصم♥️ Posted by ‎الرسالة‎ on Friday, April 21, 2023

وأكدت على أهمية توفر االوثائق المطلوبة باللغة الانجليزية ومصدقة حسب الأصول:

تعبئة طلب المنحة الرومانية Annex 1, و Annex 2.

تعبئة طلب الوزارة الالكتروني.

تعبئة نموذج Annex 3 - Student declaration.

افادة خطية يقدمها الطالب تنص على انه لم يحصل سابقاً على منحة من الحكومة الرومانية باللغة الانجليزية.

رسالة توصية أكاديمية عدد 2.

صورة عن شهادة الثانوية العامة (الكرتونة) و كشف علامات الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم.

صورة عن شهادة البكالوريوس وكشف العلامات مصدقة من وزارة التعليم العالي.

صورة عن شهادتي البكالوريوس والماجستير وكشف العلامات مصدقة من وزارة التعليم العالي (خاص بالدكتوراه).

شهادة خلو من الأمراض السارية والمعدية مصدق من وزارة الصحة.

صورة عن شهادة الميلاد مصدقة من وزارة الداخلية.

صورة مصدقة عن الهوية مع ترجمة بالانجليزية.

للاطلاع على التفاصيل كاملة "اضغط هنا".

صورة عن اول ثلاث صفحات من جواز السفر ساري المفعول لمدة سنة ونصف عالاقل.

(2) صور شخصية.

شهادة حسن سيرة وسلوك باللغة الانجليزية وصادرة عن وزارة الداخلية – رام الله.

السيرة الذاتية CV باللغة الانجليزية.

شهادة معادلة لطلبة الماجستير من الجامعات الغير فلسطينية.

شهادة معادلة البكالوريوس للطلبة خريجي الدول الأجنبية.

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