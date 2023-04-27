الدولار شيكل يسير في نطاق عرضي.. ماذا عن الأيام المقبلة؟

يسير الدولار الأمريكي مقابل الشيكل في نطاق عرضي ما بين (3.63- 3.65) خلال الأيام الماضية، في ظل شح البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة و(إسرائيل).

ولم يجد الدولار مقابل الشيكل دافعا للانطلاق نحو مستويات مرتفعة أو الانخفاض نحو مستويات أقل خلال الأيام الماضية.

ورغم ذلك يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا للدولار شيكل أكثر من هذا النطاق في ظل ترقب عدة بيانات.

ولا يزال الشيكل يعاني من ضعف أمام العملات الأجنبية بما فيها الدولار في ظل إصرار حكومة الاحتلال على المضي في تمرير قانون الإصلاحات القضائية وتخوفات المستثمرين من ذلك.

ومع ترقب صدور البيانات تبدو فرص ضعف الشيكل نحو مستويات نهاية الستينيات هي الأقرب في ظل استمرار التخوفات من البيئة الاستثمارية في دولة الاحتلال.

وعلى الصعيد الفلسطيني، نجد أن قوة الدولار الأمريكي أضرت كثيرا بقطاع الإستيراد في وقت تقلص هامش ربح الكثير من التجار في ظل تخوفات بأن يؤدي أي ارتفاع إضافي على الدولار شيكل إلى ارتفاع الأسعار.

وشهدت أسعار السيارات ارتفاعا ملحوظا بسبب صعود الدولار مقابل الشيكل.

وعلى صعيد مؤشر الدولار، فإن مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية عانى من انخفاض في تعاملات اليوم الخميس.

ويأتي هذا الانخفاض قبيل إصدار بيانات النمو الرئيسية بالولايات المتحدة، وسط مخاوف بشأن مخاطر عدوى القطاع المصرفي وتباطؤ الاقتصاد ومواجهة سقف الديون.

ويسجل مؤشر الدولار الأمريكي 101.257 مقابل سلة من العملات الأجنبية قبل صدور بيانات الناتج الإجمالي المحلي الهامة.

ولامس مؤشر الدولار الأمريكي أدنى مستوى له أمس عند 101.00 نقطة قبل أن يرتد قليلًا.