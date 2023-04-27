انقطاع الكهرباء عن مدن (إسرائيلية) وشبهات بهجوم إلكتروني

شهدت عدة مدن في الكيان الصهيوني ظهر اليوم انقطاعًا مفاجئاً للتيار الكهربائي بسبب خلل في إحدى وحدات الإنتاج في محطة توليد الطاقة الكهربائية في مدينة حيفا.

وذكر موقع "والا" العبري أن هنالك شبهات بأن مصدر الانقطاع يعود لهجوم إلكتروني استهدف شركة الكهرباء.

بينما تم الإبلاغ عن انقطاع في الكهرباء في مدن: اللد ، بني براك ، يافا ، رحوفوت ، طبريا و بتاح تيكفا.

وقالت شركة الكهرباء إنها تمكنت من إعادة التيار الكهربائي لعدة مناطق وتعمل على إعادته للبقية، في الوقت الذي شهدت فيه عدة مدن اختناقات مرورية بفعل توقف الإشارات الضوئية عن العمل.

المصدر: وكالة صفا