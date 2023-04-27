نعيم: رسالة رئيس مفوضية الأوروبية بذكرى النكبة مليئة بالنفاق

قال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" باسم نعيم، إن الرسالة المصورة لرئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون ديرلان"، الموجّهة للكيان الإسرائيلي بمناسبة نشأته قبل 75 سنة، تعبر عن كثير من النفاق السياسي والجهل بالتاريخ.

وأضاف نعيم في بيان وصل "الرسالة نت" الخميس، أن نشأة الكيان قبل 75 سنة لم تكن حلماً تحقق، بل كابوساً لا يزال جاثمًا على صدور الشعب الفلسطيني حاضره ومستقبله، ولا يزال يدفع ثمن هذه الخطيئة التي ارتكبها الغرب ودوله.

وشدد على أن "من لاحق اليهود وعذبهم على مدار قرون كانت أوروبا ودولها، ولم يجد هؤلاء اليهود مكانا آمنا إلاّ في دولنا العربية والإسلامية.

فلا تكفّروا عن خطاياكم على حساب شعبنا ومستقبله". واعتبر أن فون ديرلاين، في كلمتها، تعيد نشر أكاذيب روّجها قادة المشروع الصهيوني، مضيفًا "فلسطين لم تكن يومًا صحراء حتى تزهر في عهد البربرية والوحشية الإسرائيلية، وفلسطين كانت منذ آلاف السنين مهد الحضارات وملتقي التعايش بين الشعوب وطريق العلم والتقدم من الشرق إلى الغرب".

وقال موجهًا الحديث للشيدة الأوروبية "كنا نتوقع أن تكفّروا عن خطيئتكم في هذه المناسبة، بتذكير العالم بالمأساة التي يعيشها شعبنا منذ 75 سنة، وأن تطالبوا بتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة بما اقترفته أيديهم ضد شعبنا ووطننا ومقدراته".