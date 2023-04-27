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الاقتصاد
إحداها عربية.. الدول الأكثر امتلاكا لاحتياطيات الذهب (إنفوغراف)
27 ابريل 2023 . الساعة: 09:19 م
الرسالة نت - وكالات
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/282071
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الدول العربية
احتياطي الذهب
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