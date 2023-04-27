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إحداها عربية.. الدول الأكثر امتلاكا لاحتياطيات الذهب (إنفوغراف)

الرسالة نت - وكالات

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الذهب الدول العربية احتياطي الذهب

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