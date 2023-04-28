الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طولكرم ورام الله

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مواطنين فلسطينيين من ضاحية ذنابة بطولكرم وبلدة بيرزيت برام الله، فيما أعلنت سرايا القدس كتيبة نابلس استهدافها لنقطة جرزيم بنابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الأعرج من منزله في ضاحية ذنابه بطولكرم خلال اقـتحامها للبلدة.

ومن رام الله، اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الشاب رؤوف صنوبر بعد مداهمة منزله في بلدة بيرزيت.

وداهمت آليات الاحتلال مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وأحياء في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

أما في نابلس، استهدفت سرايا القدس كتيبة نابلس، نقطة جرزيم الاحتلالية في المدينة بوابل من الرصاص، مع انسحاب المقاومين بسلام.

وتشهد مدن الضفة الغربية، اقتحامات إسرائيلية شبه يومية، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.