عمليات إطلاق نار في نابلس وقوات الاحتلال تعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

نفذ مقاومون الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، عدة عمليات إطلاق نار استهدفت حواجز ومواقع للاحتلال في نابلس، بالتزامن مع عمليات اقتحام واعتقال طالت عدداً من المواطنين في الضفة الغربية.

وأطلق مقاومون النار صوب حاجزي حوارة وبيت فوريك قرب نابلس، واستهدفوا النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم بوابل من الرصاص.

بالتزامن مع ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين عصام سباعنه وعز الدين سباعنه من بلدة قباطية جنوب جنين، وصادرت مركبتهما بعد أن قامت باحتجازهما لساعات على حاجز دير شرف غرب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، واعتقلت الشاب محمد الأعرج بعد مداهمة منزله في ضاحية ذنابة.

كما اعتقلت قوات خاصة من جيش الاحتلال، الأسير المحرر رؤوف صنوبر بعد اقتحام مكان سكنه في بلدة بيرزيت شمال رام الله.

ومع تواصل حصار مدينة أريحا لليوم السابع على التوالي، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم عقبة جبر وتواجدت آليات الاحتلال على بوابة المخيم قبل أن تنسحب من المكان.