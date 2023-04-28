وول ستريت جورنال: أميركا أرسلت مقاتلات بقنابل خارقة للتحصينات لردع إيران

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) عن مسؤولين أميركيين أن الجيش الأميركي أرسل مؤخرا إلى الشرق الأوسط مقاتلات هجومية مزودة بقنابل خارقة للتحصينات بهدف ردع إيران.

وأضافت الصحيفة الأميركية نقلا عن المسؤولين المذكورين أن الغرض من إرسال أسلحة أكثر فتكا لتسليح المقاتلات القاذفة "إيه-10" (A-10) هو منح الطيارين فرصة أكبر للنجاح في تدمير مخابئ للذخيرة وباقي الأهداف المحصنة داخل سوريا والعراق، حيث تعرضت القوات الأميركية لهجمات من مليشيات مدعومة من طهران.

ويقول الجنرال في القوات الجوية "أليكسوس غرينكويتش"، والذي يشرف على العمليات العسكرية الأميركية في أجواء سوريا وأجواء 20 دولة أخرى في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، إن "مقاتلات إيه-10 فعالة للغاية في تنفيذ بعض المهام المطلوبة".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أرسلت الشهر الماضي سربا من مقاتلات "إيه-10" (السرب يتضمن 12 طائرة) إلى الشرق الأوسط، عقب تنفيذ مليشيات مدعومة من إيران لسلسلة من الهجمات على قواعد أميركية في سوريا، بما فيها ضربة بواسطة طائرة مسيرة أسفرت عن مقتل متعاقد مع الجيش الأميركي.

وتأتي هذه الخطوة من واشنطن في وقت يتصاعد فيه التوتر بينها وبين طهران، إذ قالت البحرية الأميركية أمس الخميس إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان، بينما كانت تبحر في المياه الدولية.

في المقابل، قال الجيش الإيراني إن الناقلة المحتجزة كانت تنقل حمولة أميركية، وقد اصطدمت بسفينة إيرانية في مياه الخليج، وحاولت الفرار عبر إطفاء أجهزة التتبع.

المصدر : وول ستريت جورنال